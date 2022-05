Französischer Armeechor singt in Bensheim

Von Dirk Rosenberger

Bensheim. In der Bensheimer Historie gab es bereits einige kulturelle Höhepunkte - auch in der jüngeren Vergangenheit. Der ehemalige Bergsträßer Landrat und aktuelle Landesvorsitzende der Paneuropa-Union, Matthias Wilkes, ist aber dennoch davon überzeugt, dass der größten Stadt im Kreis „ein Highlight“ ins Haus steht, wie man es in den vergangenen zehn Jahren nicht erleben durfte. Dazu könne man Bensheim nur gratulieren.

Zusammen mit Bürgermeisterin Christine Klein kündigte Wilkes am Donnerstag mit viel Vorfreude ein durchaus besonderes Gastspiel an. Am Samstag, 11. Juni, tritt um 19 Uhr in der Stadtkirche Sankt Georg der Chœur de l’Armée Française, der Chor der französischen Armee, auf. „Es ist das erste Konzert des Ensembles im wiedervereinigten Deutschland. Und es findet nicht in Berlin, München oder Frankfurt statt, sondern in Bensheim“, betonten Klein und Wilkes. Ursprünglich geplant war der Auftritt schon für 2020, doch die Corona-Pandemie verhinderte den Besuch der Franzosen.

Ensemble nimmt keine Gage

In der Rückschau können die Organisatoren der damaligen Absage nun sogar etwas positives abgewinnen, wenngleich man auf den aktuellen Bezug gerne verzichtet hätte. Mit Blick auf den Krieg gegen die Ukraine wird die Veranstaltung als Benefiz-Konzert für den Frieden beworben. Der Eintritt ist frei.

„Der Chor nimmt keine Gage, Bedingung dafür war, dass wir Spenden für die Ukraine sammeln“, so Matthias Wilkes. Auf Vorschlag der Rathauschefin soll das Geld dem Familienzentrum zur Verfügung gestellt werden.

Der Verein unterstützt - wie berichtet - Geflüchtete aus der Ukraine, bietet mittwochs ein Begegnungscafé mit Kinderbetreuung sowie Sprachkurse und Kontaktbörsen für Wohnungssuchende an. „Für mich ist es ein großes Anliegen, dem Familienzentrum zu helfen“, bemerkte Klein. Dort werde strukturiert und zielgerichtet für die Menschen aus den Kriegsgebieten gearbeitet.

Die Initiatoren sind sicher, einen ansehnlichen Beitrag spenden zu können. Landesvorsitzender Wilkes geht von einem vollen Haus am 11. Juni aus - das wären 500 Zuschauer in der Stadtkirche. Für den früheren Landrat mehr als angemessen, schließlich wird den Besuchern ein aus seiner Sicht einmaliges Kulturerlebnis serviert. Um die Bedeutung des Armeechors zu verdeutlichen, zeigte er bei der Vorstellung ein Video nach der Wiederwahl von Emmanuel Macron. Zu sehen und zu hören ist der Chor vor dem Arc de Triomphe in Paris beim Vortrag der französischen Nationalhymne im Beisein des Staatspräsidenten, dem die Gruppe direkt unterstellt ist.

„Ich werde natürlich alles versuchen, auch ihn nach Bensheim zu holen. Aber das könnte doch schwieriger werden“, schmunzelte Wilkes. Welche Stellung der Chœur de l’Armée Française aber einnimmt, zeigt sich schon an den hohen Sicherheitsstandards, die für den Besuch gelten. Ein Vorauskommando hatte bereits vor zwei Jahren Kirche und Wege in der Stadt unter die Lupe genommen.

Diese notwendigen Formalitäten kennzeichnen den Aufwand, der mit der Organisation eines solchen Ereignisses einhergehen. Für Matthias Wilkes und Christine Klein ist allerdings entscheidender, über die Symbolkraft des Auftritts und die Signalwirkung zu sprechen. „Wir leben wieder in einem Europa, in dem Krieg herrscht. Wir müssen für Einigkeit, Recht und Freiheit kämpfen“, konstatierte Wilkes. Europa müsse weiter geeint stehen und zusammenhalten.

„Ukraine gehört in die EU“

Die Ukraine sei ein Land, was zur Europäischen Union gehöre. Der nun angestoßene Prozess für einen Beitrag des Landes müsse dringend weiterfolgt werden. Ähnlich positionierte sich die Bürgermeisterin, die zudem die Bedeutung des französischen Staatspräsidenten hervorhob. Er sei eine Leitfigur der Europäischen Union und habe sich seit jeher für ein starkes Europa eingesetzt.

Das Konzertprogramm ist noch nicht offiziell bestätigt, laut Wilkes darf man aber zum Abschluss des Abends mit einem Schmankerl rechnen. 75 Minuten wird der 30 Mann starke Chor unter der Leitung von Commandante Émilie Fleury, eingebettet ist der Besuch ins Bürgerfest-Wochenende.

Nach der Veranstaltung soll die Bürgerwehr Oald Bensem die Gäste in Uniform zum Abendessen in den Walderdorffer Hof begleiten. Am Folgetag, Sonntag, 12. Juni, richtet die Stadt einen Empfang im Eysoldt-Foyer des Parktheaters aus, in dessen Verlauf sich die Musiker ins Goldene Buch der Stadt eintragen. „Die Sänger freuen sich bereits darauf, zum ersten Mal in ihrem Leben Bergsträßer Wein zu trinken“, berichtete Matthias Wilkes vom lebendigen Austausch mit den Franzosen im Vorfeld.

Er rechnet fest damit, dem Armeechor eine „ausverkaufte“ Stadtkirche Sankt Georg als Kulisse bieten zu können - nicht nur als Zeichen der Verbundenheit, sondern weil die Gäste mit ihrem Repertoire auf hohem Niveau und mit entsprechendem Anspruch darbieten. In den nächsten Wochen soll deshalb verstärkt für das Friedenskonzert geworben werden.