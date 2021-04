Bensheim. Die Stadtverordnetenfraktion der Wählergemeinschaft „Bürger für Bensheim“ (BfB) hat sich in ihrer ersten Sitzung in der neuen Wahlperiode konstituiert. Der Fraktionsvorstand wurde auf ein Jahr gewählt. Fraktionsvorsitzender bleibt Franz Apfel (Bild). Zu stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden wurden gewählt Norbert Koller und Ulrike Vogt-Saggau.

AdUnit urban-intext1

Dank für Engagement

Den ausgeschiedenen BfB-Stadtverordneten Barbara Ottofrickenstein-Ripper und Ruth Wohland wurde für ihr Engagement ebenso gedankt wie den ausgeschiedenen BfB-Ortsbeiratsmitgliedern Ingrid Bader und Ulrike Vogt-Saggau, die alle viel Zeit und Engagement in die Arbeit der BfB eingebracht haben.

„Sobald es die behördlichen Auflagen wegen der Corona-Pandemie zulassen, werden wir unsere ausgeschiedenen Vertreterinnen zu einem gemeinsamen Abendessen einladen“, informiert die BfB.

In der konstituierenden Sitzung der BfB-Fraktion wurden auch die drei Vertreter für die Ausschüsse der Stadtverordnetenversammlung festgelegt. In den Sozial-, Sport- und Kulturausschuss entsendet die BfB Ulrike Vogt-Saggau. Im Bau-, Umwelt- und Planungsausschuss vertritt Norbert Koller die BfB. Franz Apfel geht für die BfB in den Haupt- und Finanzausschuss, heißt es in einer Pressemitteilung der Wählergemeinschaft.

AdUnit urban-intext2

Telefonkonferenz am Dienstag

In ihrer nächsten Telefonkonferenz am Dienstag, 13. April, berät die BfB ab 18 Uhr die Ergebnisse der Gespräche aller Fraktionen zur Vorbereitung der konstituierenden Sitzung der Stadtverordnetenversammlung.

Zu ihrer ersten Sitzung nach der Kommunalwahl kommt die Bensheimer Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag, 29. April, zusammen. red

AdUnit urban-intext3