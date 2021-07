Frankreich-Abend beim Filmfest

Auerbach. Der Freundeskreis Bensheim-Beaune freut sich, dass am Samstag, 31. Juli, ein französischer Beitrag das Thema beim „EuropaFilmFest“ im Auerbacher Kronepark ist. Der Film „Aznavour by Charles“ ist eine Hommage an den französischen Chansonnier, der mit Liedern wie „Paris au mois d’août“ (Paris im Monat August) weltberühmt wurde. Einlass zum Open-Air-Kino ist ab 19.30 Uhr und begleitet wird der Filmabend von der Bensheimer Musical-Sängerin Martina Klose.

Sie absolvierte eine Ausbildung zur Musical-Darstellerin in Wien und trat unter anderem beim Theaterensemble der „Mein Schiff 4“ auf, bevor es Martina Klose wieder in die Heimat zog. Hier engagiert sie sich gerne lokal, zum Beispiel mit Auftritten in Lorsch mit Auszügen aus ihrem Diplomprogramm oder beim Sommerkonzert des Auerbacher Musikvereins. Während der Pandemie schrieb Klose sogar ein eigenes Musical, das im Oktober in Lorsch uraufgeführt wird.

Musical-Sängerin Martina Klose begleitet den französischen Filmabend im Kronepark. © Freundeskreis

Mit 94 Jahren, kurz vor seinem Tod 2018, begann Charles Aznavour das über Jahrzehnte selbstgedrehte Filmmaterial, übrigens auch mit einer Kamera, die ihm Edith Piaf schenkte, mit dem Filmemacher Marc di Domenico zu sichten, der dann daraus den Film „Aznavour by Charles“, der 2019 erschien, machte. Kommentiert werden die Aufnahmen mit Zitaten aus Aznavours Memoiren.

Der Freundeskreis Bensheim-Beaune wünscht bei diesem poetischen Blick auf das Leben des legendären Chansonniers viel Spaß. red

