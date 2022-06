Fragen zum Dalberger Hof

Bensheim. Die nächste Video-Konferenz der BfB-Fraktion findet am Dienstag (28.) um 17.30 Uhr statt. Neben der ersten Beratungsrunde für die Verwaltungsvorlagen des Magistrats stehen aktuelle kommunale Themen auf der Tagesordnung.

„Nach dem Beschluss des Ortsbeirates Mitte für einen Nahversorger in der Innenstadt fragen wir, was der Magistrat bisher unternommen hat, um diesen Beschluss umzusetzen. Für die Menschen wäre es ein großer Erfolg, wenn ein Nahversorger im Rahmen der Innenstadt-Offensive des Landes Hessen gefunden würde. Wir schlagen als BfB vor, dass der Magistrat in diese Richtung arbeitet“, meint Yvonne Dankwerth.

Ein weiteres Thema ist die Übergabe einer Petition mit 16 000 Unterschriften von Naturschützern zum Schutz des Waldes im Naturschutzgebiet Felsberg an die Bensheimer Stadtverordnetenvorsteherin Christine Deppert. Die kulturelle Nutzung des oberen Marktplatzes bis eine Entscheidung im Rahmen des städtebaulichen Wettbewerbs getroffen wurde, ist ein weiteres Thema. „Wir sind der Auffassung, dass die Potenziale des Marktplatzes genutzt werden müssen“, erklärt Stadtverordneter Norbert Koller.

Der Dalberger Hof ist – wie berichtet – kaum geöffnet, schon wieder geschlossen. „Von einer offenen Kommunikation kann niemand sprechen. Wir sind auf die Beantwortung unserer Fragen gespannt, ob der Pächter des Bürgerhauses die Miete für den Dalberger Hof zahlt. Niemand versteht, warum die Stadt über die MEGB 13 Millionen Euro für die Sanierung investiert, wenn die Vereine die Clubräume nicht nutzen können, weil die Miete zu teuer ist“, sagt Franz Apfel. red