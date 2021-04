Bensheim. Im Mehrgenerationenhaus Bensheim findet am heutigen Dienstag (13.) eine Online-Veranstaltung zum Thema „Grundlagen Smartphone und Tablet“ von 10 bis 11.30 Uhr statt. In der Ankündigung heißt es: „Sie besitzen ein Tablet oder Smartphone, sind aber noch unsicher, wie Sie es nutzen können? Was sind sogenannte Apps und was ist ein Benutzerkonto?“

Der Referent der Digitalen Engel geht mit den Teilnehmern die wichtigsten Einstellungen durch und unterstützt sie dabei, zu entscheiden, welche Apps nützlich sind und welche nicht. Außerdem können Fragen rund um Smartphone und Tablet gestellt werden.

Kostenlose Teilnahme

Eine kostenlose Teilnahme ohne Anmeldung ist möglich per Smartphone, Tablet oder Computer über folgenden Link: https://zoom.us/j/9290347421 via Meeting-ID: 929 034 7421.

Per Mobiltelefon ist die Schnelleinwahl 06971049922 oder 03056795800 oder per Telefon 069/ 7104 9922 möglich. Kennwort zur Eingabe über die Telefontastatur: 929 034 7421#

Bei Fragen zur Teilnahme an der Online-Veranstaltung mit „Zoom“ hilft das Team des Digitalen Engel gern telefonisch unter 030/767581 530 (Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr) oder das Mehrgenerationenhaus Bensheim unter Telefon 06251/85425 24 weiter.