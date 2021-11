„Fräulein Julie“ im Parktheater

Bensheim. Mit „Fräulein Julie“ – einem naturalistischen Trauerspiel von August Strindberg in einer Produktion des Euro-Studios Landgraf und dem Renaissance-Theater Berlin – wird der Theaterspielplan der Stadtkultur am Freitag, 26. November, 20 Uhr im Parktheater Bensheim fortgesetzt.

Mit der Besetzung des aus vielen Film- und Fernsehsendungen bekannten Schauspielers Dominique Horwitz als Diener Jean und Schauspielerin Judith Rosmair ist Regisseur Torsten Fischer ein veritabler Coup gelungen, heißt es in der Ankündigung. Beide waren bereits an namhaften Theatern engagiert und haben mit berühmten Regisseuren zusammengearbeitet. Die Zuschauer dürften also auf vielschichtiges Spiel und knisternde Schauspielmomente gespannt sein.

Zum Inhalt: Fräulein Julie, Tochter eines Grafen und Gutshofbesitzers, ist zwar privilegiert, würde aber am liebsten das enge Gefängnis der Standesgrenzen sprengen. Diener Jean träumt dagegen von sozialem Aufstieg und Prestige. Beide vereint die unbefriedigte Sehnsucht nach Freiheit, Liebe und das verzweifelte Streben nach Individualität.

In der erregenden Atmosphäre der Mittsommernacht, lassen sie sich auf ein gefährliches Liebesspiel ein, das zwischen Begehren und Abweisung, Macht und Ohnmacht oszilliert. Julie und Jean suchen die Flucht nach außen, verirren sich aber im Inneren ihrer Gefühle und Wünsche. Am Ende bleibt – als scheinbar einzige Lösung – eine Tat der Verzweiflung.

Strindbergs 1888 entstandenes und damals als Skandal empfundenes Stück über den Kampf zwischen Mann und Frau, der zum Kampf mit sich selbst führt, zählt mittlerweile nicht nur zu den meistgespielten Werken des schwedischen Schriftstellers, sondern auch zu den Klassikern der modernen Beziehungsdramatik.

Eintrittskarten sind erhältlich bei bekannten Vorverkaufsstellen, unter anderem im BA-Medienhaus, Telefon 06251/100816, sowie im Internet unter reservix.de. Veranstalter ist die Stadtkultur Bensheim.

Die Vorstellung am 26. November dauert 80 Minuten, es gibt keine Pause. red