Fotos mit iPad und iPhone bearbeiten

Bensheim. IPhone und iPad der Firma Apple decken die Funktionen mobiler Computer ab. Telefonieren, fotografieren bis hin zur Fotobearbeitung – sie haben alle Funktionen parat. Bilder lassen sich auf iPads und iPhones mit einer Reihe kostenloser Apps bearbeiten – das sind kleine Anwendungsprogramme, die man aus dem Internet herunterlädt.

Ein Kurs der Kreisvolkshochschule gibt einen Überblick über das Angebot und die Einsatzmöglichkeiten dieser Bildbearbeitungs-Apps. Der Dozent vermittelt, wie man Apps installiert, professionelle Fotos erstellt, speichert und diese nachträglich bearbeitet. Eigene Geräte, die internetfähig sein und über einen App-Store-Zugang verfügen, müssen zum Kurs mitgebracht werden.

Unterricht ist am Samstag, 30. April, von 10 bis 13 Uhr im vhs-Seminarraum, Am Wambolterhof 2 in Bensheim.

