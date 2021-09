Foto-Kurs für Kinder

Bensheim. Das Familienzentrum Bensheim bietet am 9. Oktober einen Kinderfotokurs im Café Storch, Hauptstraße 89, an. Der Einsteigerfotokurs richtet sich an Kinder ab neun Jahren, die spielerisch den Umgang mit der Kamera lernen und in die Welt der Fotografie eintauchen möchten.

Kreative Entdeckungsreise

Es werden gemeinsam zusammen Motive und Einstellungen erkundet, alles in alleinem eine kreative Entdeckungsreise. Eine eigene Kamera sollte mitgebracht werden. Es wird ein Kostenbeitrag erhoben. Es gilt für diese Veranstaltung die 3 G-Regelung.

Bei weiteren Fragen und für die Anmeldung steht das Familienzentrum per Telefon unter 06251/8053110 oder per Mail unter partner@familienzentrum-bensheim.de zur Verfügung. red