Forstwirt mit Leib und Seele

Bensheim. „Das ist eine ganz besondere Leistung“, sagte Bürgermeisterin Christine Klein zu Forstwirtschaftsmeister Markus Steinbacher, der kürzlich sein 40-jähriges Dienstjubiläum feierte. Beim Fototermin im Niederwald merkte man ihm an, mit wie viel Herzblut und Leidenschaft er seinen Beruf lebt. Treffpunkt war der älteste Baum in diesem Gebiet, den Experten auf ein Alter von 300 Jahren schätzen.

Seine Ausbildung zum Forstwirt absolvierte Markus Steinbacher von 1982 bis 1984 beim Hessischen Forstamt in Bensheim. 1989 begann er die Fortbildung zum Forstwirtschaftsmeister, 1999 erfolgte die Einstellung bei der Stadt Bensheim im städtischen Forst. Seit 2003 ist er zudem als ausbildender Forstwirtschaftsmeister zuständig für die Ausbildung des Forstwirt-Nachwuchses.

Markus Steinbacher ist sozusagen dem Wald immer treu geblieben. „Ich danke ihnen ganz herzlich im Namen aller, die den Wald lieben und das werden immer mehr“, sagte die Bürgermeisterin bei einer kleinen Feierstunde im Rathaus.

Allseits gelobt wurde dabei auf der einen Seite sein verantwortungsbewusstes und lösungsorientiertes Arbeiten und auf der anderen Seite seine herausragenden Qualitäten als Mensch. Markus Steinbacher ist vor allem für seine Auszubildenden immer da und steht stets an deren Seite, wie Personalchefin Katharina Adler-Schiebel betonte.

Revierförster Dirk Ruis-Eckhardt hob Steinbachers enormen Erfahrungsschatz hervor und seine Fähigkeiten, mit dem sich ständig im Wandel befindlichen Wald umzugehen. Die seit Jahren andauernde Dürre-Periode hat diesen Wandel nochmals erheblich beschleunigt und die Anforderungen an die Mitarbeiter im Forstbereich kontinuierlich wachsen lassen. „Das, was wir aktuell erleben, war erst viele Jahrzehnte später vorhergesagt“, sagte Steinbacher mit Blick auf die Folgen der Klimakrise.

904 Hektar Stadtwald befinden sich auf Bensheimer Gemarkung, das ist alleine schon von der Fläche her eine enorme Aufgabenstellung, der sich Markus Steinbacher und seine Kollegen tagtäglich stellen. Für ihn ist das Arbeiten im Wald mitten in der Natur trotzdem das Schönste, was er sich vorstellen kann: „Das sage ich auch zu unseren Auszubildenden immer wieder“, betonte Markus Steinbacher im Rathaus. ps