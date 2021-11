Forschungsprojekt bei HTV abgeschlossen

Bensheim. OLED-Displays stehen beispielsweise bei Smartphones oder Fernsehgeräten zurzeit hoch im Kurs und finden immer häufiger auch Einsatz in Automobilen. Ein Forschungsprojekt zur Langzeitlagerung von OLEDs wurde gerade bei der Bensheimer Firma HTV erfolgreich abgeschlossen.

OLED-Bildschirme mit selbstleuchtenden Pixeln (organische Leuchtdioden) bieten eine tiefe Schwarzdarstellung, scharfe Kontraste und stehen für kräftige Farben, heißt es in einer Pressemitteilung von HTV. In Displays nahezu aller Smartphones, in vielen Tablets und Spielekonsolen werden mittlerweile OLEDs verwendet. Aufgrund ihrer exzellenten Eigenschaften (Kontrast, Blickwinkel, flache Bauhöhe, Leichtbaupotenzial, Flexibilität) halten sie Einzug in Märkte (Automobil-, Medizin-, Luft- oder Raumfahrtbranche), in denen Langzeitverfügbarkeit unabdingbar ist.

Diese langfristige Verfügbarkeit (bei bestimmten Produkten bis über zehn Jahre) steht im Gegensatz zur Schnelllebigkeit des Marktes für elektronische Komponenten. Der Zeitraum, in dem eine Generation von OLED-Modulen rentabel produziert werden kann, ist dadurch häufig sehr kurz. Um trotzdem eine lange Ersatzteilverfügbarkeit gewährleisten zu können, ist ein geeignetes Langzeit-Lagerverfahren für die Module erforderlich.

Ende September wurde ein dreijähriges Projekt der Bensheimer HTV Conservation GmbH zur Entwicklung eines Verfahrens für die Langzeitlagerung erfolgreich abgeschlossen. Basis der Forschungsarbeit war das bei HTV entwickelte Langzeitkonservierungs- und -lagerungsverfahren TAB (Thermisch-Absorptive-Begasung), das auftretende Alterungsprozesse bei elektronischen Komponenten stoppt oder minimiert und mit dem mittlerweile elektronische Bauteile und Baugruppen sowie komplette Geräte aus aller Welt im Hochsicherheitsgebäude im Bensheimer Stubenwald bis zu 50 Jahre eingelagert werden.

Dieses Know-how rund um die Einlagerung elektronischer Komponenten wurde nun vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen seiner Initiative „KMU innovativ“ genutzt, um gemeinsam mit dem Projektpartner Fraunhofer LBF aus Darmstadt ein geeignetes Langzeitlagerungsverfahren zu entwickeln. Mithilfe modernster Lichtmesstechnik – mit Spektroradiometern und einer Ulbrichtkugel oder auch einer speziellen Leuchtdichtekamera – wurde bei HTV das Alterungsverhalten und die Langlebigkeit von Halogen-, LED- oder auch OLED-Lampen erforscht. Das HTV-Team konnte anhand von Alterungsversuchen, bei denen die Oled-Module extremen Bedingungen ausgesetzt und damit „vorgealtert“ wurden Lagerbedingungen ermitteln, unter denen die Alterung deutlich reduziert und damit die Funktionalität und Verarbeitbarkeit über Jahrzehnte sichergestellt ist.

Das Problem der Ersatzteilverfügbarkeit für OLED-Module über lange Zeiträume kann somit durch ein von HTV speziell entwickeltes Lagerverfahren gelöst werden. Eine Ersatzteillagerung unter geeigneten Lagerbedingungen kann gerade in der aktuellen Situation, mit Engpässen bei der Beschaffung von elektronischen Bauteilen oder Kunststoffen helfen, dass Ersatzteile kurzfristig und kalkulierbarer verfügbar sind, heißt es in der Pressemitteilung abschließend. red