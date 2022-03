Forscherspaß in den Ferien

Bensheim. Nach Herzenslust gemeinsam experimentieren, das können Kinder aus der Region in den Osterferien bei den Science Camps des Sanner-Forums.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie entsteht Kohlenstoffdioxid? Wo ist es überall auf unserer Erde gebunden? Ist es eher schädlich, wertvoll oder gar beides? Im dreitägigen Ferienprogramm erkunden Grundschulkinder zunächst die faszinierenden Eigenschaften von Kohlenstoffdioxid.

Im „Science Camp für Klimaretter“ weisen sie mit pfiffigen Methoden das unsichtbare Gas in Sprudelwasser oder ihrer Atemluft nach. Sie lernen den natürlichen vom menschengemachten Treibhauseffekt zu unterscheiden und mit welchen Zukunftstechnologien wir dem Klimawandel entgegenwirken können.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Beim eintägigen „Science Camp für pfiffige Tüftler“ erkunden Zehn- bis Zwölfjährige, welche Wiederverwertschätze sich in ausrangierten Elektrogeräten verbergen. Dabei lassen sie ihrer Kreativität freien Lauf. Das Science Camp weckt den Spaß am praktischen Arbeiten mit Schraubendrehern, Kabeln und Motoren. Spielerisch lernen die Kinder dabei grundlegende technische Prinzipien kennen und erfahren, dass Elektroschrott viel zu wertvoll ist, um ihn in den Müll zu werfen.

Mit den Science Camps engagiert sich das Bensheimer Unternehmen Sanner Venture für die naturwissenschaftlich-technische Bildung von Kindern und unterstützt zugleich Familien, die kurzfristig eine Betreuung ihre Kinder suchen.

Das dreitägige Ferienprogramm für Grundschulkinder findet vom 11. bis 13. April statt und bietet Betreuung und Experimentierspaß von 8 bis 14 Uhr. Der eintägige Workshop zum Thema Recycling am 14. April von 9 bis 15.30 Uhr richtet sich an Kinder von zehn bis zwölf Jahren.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Veranstaltungsort ist das Sanner-Forum in der Schillerstraße in Auerbach. Anmeldeschluss für die Osterferien ist der 3. April. Beide Programme werden in den Sommer- und Herbstferien 2022 wiederholt. red

Info: Info und Anmeldung: https://sanner-forum.de/kids-forum/