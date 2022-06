Bensheim. Ein auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Darmstädter Straße abgestellter grauer Ford Focus, wurde am Sonntag zwischen 15 und 16.30 Uhr gestohlen. An dem Fahrzeug sind die Kennzeichen HP-AH 1989 angebracht.

Zeugen gesucht

Wer Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation in Bensheim (Kommissariat 42) unter der Rufnummer 06251/84680 zu melden. pol