Folk, Pop und Wein in der alten Hofreite

Auerbach. Am Samstag fand im Rahmen des Bergsträßer Weinfrühlings im Weinhandel Frihmess erstmalig ein Konzert statt, das Wein- und Musikgenuss verbunden hat. Dominic van Deyk und Constanze Pfeifer begeisterten mit Folk, Pop und Irish Folk vor ausverkauftem Haus das weininteressierte Publikum.

Im stimmungsvollen Ambiente der alten Hofreite präsentierte der Singer und Songwriter Dominic van Dyke stimmgewaltig, charmant und mit Humor neben selbst geschriebene Songs auch Klassiker wie Molly Malone, When You Say Nothing At All, Whiskey In The Jar sowie Ohne Dich. Die Zuhörer ließen sich von Dominics Musik mitreißen, während Constanze Pfeifer ihn auf der Violine begleitete. Als Constanze noch stimmlich in die Performance mit einstieg, hielt es die Zuschauer nicht mehr auf den Plätzen.

Die Stimme der in Bensheim bekannten Chorleiterin berührte das Publikum und löste Begeisterungsstürme aus. Dominic van Deyk tritt als nächstes am Sonntag, 4. Juni, um 20 Uhr beim Hessentag in Pfungstadt auf der Bühne der Phungowelt auf. red/Bild: Veranstalter