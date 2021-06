Förderverein wählte neuen Vorstand

Bensheim. Der Förderverein der Diakoniestation Bensheim hat erstmals seine Jahresversammlung im neuen Domizil der Diakoniestation am Berliner Ring 161 b abgehalten.

Schon im vergangenen Jahr ist die Diakoniestation nach mehr als dreißig Jahren aus der Fehlheimer Straße ausgezogen. Doch corona-bedingt konnte eine Einweihung am neuen Standort nicht gefeiert werden. Auch die am Berliner Ring vorgesehene Tagespflege konnte noch nicht in Betrieb gehen.

Die Mitglieder des Fördervereins haben sich die neuen Räumlichkeiten nun angesehen und konnten sich von der gelungenen Konzeption überzeugen. Der Wunsch ist groß, dass die Tagespflege möglichst bald eröffnet wird, nachdem die Infektionszahlen deutlich zurückgegangen sind.

Wer Interesse an einem Unterstützungsangebot hat, kann sich gern bei der Diakoniestation unter der Rufnummer 06251/66654 melden.

Die Mitgliederversammlung wählte auch den neuen Vorstand des Fördervereins: Als Vorsitzende wurde Elisabeth Schuhmann bestätigt, stellvertretende Vorsitzende wurde Astrid Lommel-Schroth, Rechnerin Renate Peterson und Schriftführer Pfarrer Christoph Bergner.

Der Förderverein unterstützt die Arbeit der Diakoniestation durch Spenden. In den letzten beiden Jahren konnten für die neue Einrichtung sowie Weihnachtsgeschenke für Patienten 14.000 Euro bereitgestellt werden.

Der Förderverein der Einrichtung sieht sich auch als Bindeglied zu den evangelischen Gemeinden in Bensheim, die Gesellschafter der Diakoniestation sind. red

