Förderverein lädt ein Bensheim. Der Förderverein „Hilfen für Wohnungslose“ lädt zu seiner Jahreshauptversammlung am Dienstag, 3. August, ein. Beginn ist um 18 Uhr im Zentrum der Wohnsitzlosenhilfe Am Weidenring 35 in Bensheim.

Die Sitzung erfolgt unter Einhaltung der dann gültigen Hygienevorschriften. Anträge zur Beschlussfassung können bis zum 27. Juli eingereicht werden per E-Mail an ElkeDitter@t-online.de red