Bensheim. Das Team Klimaschutz, Umwelt und Energie der Stadt weist auf die neu aufgelegte Förderung für Lastenräder durch das Land hin. Gefördert wird die Anschaffung von neuen (E-)Lastenrädern und (E-)Anhängern.

Die vom Umweltministerium begonnene Lastenradförderung ist auf enorme Resonanz gestoßen. Die bereitgestellten Fördergelder in Höhe von 1,12 Million Euro waren trotz zusätzlicher Aufstockung nach kurzer Zeit ausgeschöpft, so dass in der ersten Runde 2020 keine weiteren Anträge mehr angenommen werden konnten. Die zweite Lastenradförderung läuft nun an.

„Wir begrüßen diese Förderung des Landes ausdrücklich, unterstützt sie doch eine klimafreundliche Form der Fortbewegung“, sagt Bensheims Umweltdezernent Adil Oyan, der daran erinnert, dass die von der Koalition in Bensheim abgeschaffte städtische Förderung sehr gut nachgefragt war. „Die Bürgerinnen und Bürger wollen sich aktiv an der Verkehrswende beteiligen. Solche Förderprogramme sind die richtige Unterstützung“, so Oyan weiter.

Bürger können sich Lastenräder oder -anhänger mit oder ohne Elektroantrieb fördern lassen. Für ein Lastenrad ohne Elektroantrieb gibt es 500 Euro vom Land, für ein E-Lastenrad 1000 Euro. Lasten- und Kinderanhänger werden mit 100 bzw. 200 Euro gefördert, je nachdem, ob ohne Motor oder mit. ps