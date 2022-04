Flucht vor den Nazis

Auerbach. Nach längerer Zwangspause kann der Auerbacher Synagogenverein wieder eine Veranstaltung anbieten. Am 26. April um 19 Uhr hält die Abiturientin Magdiel Ponce in der ehemaligen Synagoge in der Bachgasse einen Vortrag zur Biografie der jüdischen Bensheimerin Gertrud Bendheim und deren Familie.

Das heutige Goethe-Gymnasium wurde im Jahre 1872 gebaut und hieß damals „Höhere Töchterschule“. Eine konfessionsfreie Schule, die gerne von jüdischen Mädchen besucht wurde. Ein Geschichtsprojekt befasst sich – wie mehrfach berichtet – seit einiger Zeit mit genau diesen Schülerinnen. Die Gymnasiasten von heute erforschen deren Biografien und verlegen für jede einzelne Stolpersteine. 60 sind bereits verlegt.

Gertrud Bendheim floh vor den Nazis in die USA. © Synagogenverein

Die Referentin Magdiel Ponce hat in den alten Jahrbüchern der Schule Gertrud Bendheim gefunden und sich näher mit ihr beschäftigt. Die Mutter Bertha Bendheim starb bei der Geburt von Gertrud, ihr Vater Zacharias und viele Familienmitglieder wurden in den Lagern der Nazis ermordet.

Gertrud Bendheim floh auf abenteuerliche Weise fünf Jahre lang durch ganz Europa und kam 1941 in den USA an. „Die Recherchen haben etwas mit mir gemacht“, sagt Magdiel Ponce, „man lernt mehr über die Nazi-Zeit als nur mit Fakten und Zahlen. Diese Mädchen waren ungefähr so alt wie ich und ihr Leben wurde zerstört.“

Die 18-jährige Referentin hat Kontakt zu den Nachfahren Gertrud Bendheims aufgenommen, sie bekam Fotos und neue Informationen und sogar eine Filmaufnahme mit einem Interview der 2012 gestorbenen Gertrud Bendheim. In der Gedenkstätte Auschwitz hat sie die Todesurkunde von Zacharias Bendheim ausfindig gemacht. All das wird sie an dem Abend in der Synagoge vorstellen.

Der Projektleiter Florian Schreiber hat einen Gesamteindruck, wie die Nachfahren auf die Recherchen der Schülerinnen reagieren und wird kurz darüber berichten. Es bleibt Zeit für Nachfragen und Diskussion. Nach Angaben der Veranstalter gilt für den Besuch die 3 G-Regel sowie Maskenpflicht. Der Mund-Nasen-Schutz könne für Redebeiträge abgenommen werden. red