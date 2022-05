Bensheim. Am Samstag, 4. Juni, 20 Uhr, tritt Florian Schroeder im Parktheater auf – mit seinem Programm „Neustart“. Tickets sind unter anderem im Medienhaus Bergstraße, Telefon 06251/100816, bei der Tourist-Info und online unter www.reservix.de erhältlich. „Es ist Zeit für einen Neustart – so sehr wie noch nie. Und zwar heute. Eigentlich schon gestern. Aber da hatten wir keine Zeit. Die Welt ist oft genug untergegangen, drehen wir sie einmal auf links“, heißt es in der Ankündigung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Florian Schroeder moderiert unter anderem die SWR-Kabarettsendung „Spätschicht“. Seit 2015 bringt er mit der „Satireshow“ ein aktuelles Format auf die Bühne. Mit seinem Programm komme Schroeder nun nach Bensheim holt damit die mehrmals verlegten Gastspiele aus 2020 und 21 nach. Political Correctness ist nicht seine Stärke. Dafür aber Klartext und klare Haltung, verpackt in feinstes Kabarett. red/Bild: Frank Eidel

Info: Weitere Infos im Internet unter www.florian-schroeder.com

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2