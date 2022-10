Flohmarkt in der Weststadthalle

Bensheim. Der Weihnachtsflohmarkt der Stadt Bensheim findet am Samstag, 5. November, in der Weststadthalle statt. Von 8 Uhr bis 14 Uhr kommen Schnäppchenjäger wieder auf ihre Kosten: Trödel, Sammlerstücke und alles, was das Nostalgie-Herz begehrt, können auf dem Flohmarkt erworben werden. Wie immer ist beim Flohmarkt der Verkauf von Neuware ausgeschlossen. Der Eintritt ist frei.

Verköstigung durch die TSV

Im Bürgerraum der Weststadthalle sorgt die Fußballabteilung der TSV Auerbach für Verköstigung mit Kaffee und Kuchen, belegten Brötchen und Würstchen sowie kalten und warmen Getränken. Alle interessierten Bürger sind zum Weihnachtsflohmarkt eingeladen.

Die Veranstaltung soll unter Vorbehalt der pandemischen Entwicklung und unter Einhaltung der dann geltenden gesetzlichen Bestimmungen stattfinden, heißt es in der städtischen Pressemitteilung abschließend. ps