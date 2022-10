Der Weihnachtsflohmarkt der Stadt Bensheim findet am Samstag, 5. November, in der Weststadthalle statt. Von 8 Uhr bis 14 Uhr kommen Schnäppchenjäger wieder auf ihre Kosten: Trödel, Sammlerstücke und alles, was das Nostalgie-Herz begehrt, können auf dem Flohmarkt erworben werden. Wie immer ist beim Flohmarkt der Verkauf von Neuware ausgeschlossen. Der Eintritt ist frei.

