Flohmarkt hilft Menschen in der Ukraine

Bensheim. Der Krieg in der Ukraine macht auch Kinder sehr betroffen. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4b an der Hemsbergschule, die derzeit mit ihrer Klassenlehrerin Anke Landgraf am medienpädagogischen Projekt „Klasse Kids“ teilnehmen und jeden Tag die Zeitung in die Schule geliefert bekommen, beschäftigen die Nachrichten aus der Ukraine sehr.

Der Klassenrat hat sich deshalb Gedanken gemacht, wie sich Kinder in dieser Situation engagieren können und beschlossen, eine Spendenaktion zu organisieren, um den Menschen vor Ort zu helfen.

Die Mädchen und Jungen haben verschiedene – größere und kleinere – Flohmärkte organisiert, bei denen Spielsachen, Kinderbücher, Laufräder und vieles mehr verkauft wurden. Im Vorfeld wurden Plakate und Flyer gebastelt, um möglichst viele Menschen auf die Aktion hinzuweisen.

1000 Euro werden gespendet

Viele Flohmarktartikel haben neue Besitzer gefunden, doch auch Passanten, die nichts kaufen wollten, warfen Geld in die aufgestellten Spendenboxen. Am Ende kamen rund 900 Euro zusammen – eine stolze Summe, die von den Eltern der Kinder auf 1000 Euro aufgerundet werden soll. Spenden möchte man das Geld an eine große Organisation wie Unicef oder „Deutschland hilft“. red/Bild: privat