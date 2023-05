Flohmarkt für Stoff wieder ein Renner

Auerbach. Zum dritten Mal fand am Samstag ein Flohmarkt für Stoffe und Handarbeitswolle in Auerbach statt. Aufgrund der vielen Anmeldungen nicht wie zuvor im Obergeschoss des „Gebäude C“, sondern erstmalig in der alten Turnhalle der TSV Auerbach. In der Halle waren 24 Stände aufgebaut.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Nähen ist mein Hobby“, sagte Veranstalterin Kornelia Ochs über ihre Intention für den Flohmarkt. Wurden bei den ersten beiden Flohmärkten nur Stoffe und Kurzwaren angeboten, konnte man diesmal auch Handarbeitswolle an den Ständen kaufen. „Eine Anbieterin hatte eine Nähmaschine mitgebracht, sie war innerhalb kürzester Zeit verkauft“, erzählte Kornelia Ochs lächelnd und freute sich über die große Resonanz auf ihren Flohmarkt.

Der Erlös aus der Standgebühr für den Flohmarkt am Samstag und dem Verkauf der gespendeten Kuchen kommt der „Bärenfamilie – Intensivpflege für Kinder und Jugendliche“ zugute. tn/Bild: Thomas Neu