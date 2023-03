Flohmarkt für Kindersachen in Schwanheim

Schwanheim. Kinderkleider, Spielzeug und allerlei Nützliches und Schönes sollen am Sonntag, 19. März, in Schwanheim den Besitzer wechseln. Wer gute, gebrauchte Kindersachen und vielleicht schon das eine oder andere Ostergeschenk sucht, ist an diesem Tag in Schwanheim richtig. Der Förderverein des evangelischen Kindergartens veranstaltet einen Flohmarkt für Baby- und Kindersachen im Dorfgemeinschaftshaus in der Weyrichstraße 21.

Von 10.30 bis 13 Uhr werden Baby- und Kinderkleidung in allen Größen, Spiele, Bücher, Spielsachen sowie Babyausstattung angeboten. Auch größere Teile wie Kindersitze oder Laufräder sind im Angebot. Für das leibliche Wohl werden Getränke und Kuchen – auch zum Mitnehmen – verkauft. red