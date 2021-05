Flexibel allen Herausforderung gestellt

Bensheim. Freude und Erleichterung steht den Kursteilnehmern ins Gesicht geschrieben. 15 engagierte Pflegekräfte aus den verschiedensten Bereichen des Gesundheitswesens konnten ihr Zertifikat als „Palliative-Care-Fachkraft“ in Empfang nehmen.

AdUnit urban-intext1

Nach ihrer 160 Stunden umfassenden Ausbildung bei der HospizAkademie Bergstraße können sie jetzt noch sehr viel besser Menschen am Lebensende sowie deren Zugehörige beraten und begleiten.

„Man kann sich nur wundern, was alles geht, wenn man nur will“, sagt eine Teilnehmerin, die beim Hybrid-Unterricht über das Videokonferenzprogramm Zoom der Gruppe zugeschaltet war. Bei vielen anderen Bildungseinrichtungen wurden die Kurse abgesagt oder abgebrochen.

Viel Vertrauen aufgebaut

Die Zusatzqualifikation begann im letzten Jahr klassisch mit Unterricht vor Ort. Sie musste dann aber Corona-bedingt teilweise digital in Zoom, teilweise als hybride Veranstaltung mit Unterricht vor Ort und digital zugeschalteten Teilnehmenden weitergeführt werden. „Da sich die Gruppe in der ersten Kurswoche im letzten Jahr schon sehr gut kennengelernt hat und viel Vertrauen untereinander vorhanden war, konnten wir den Kurs auch über die Videoplattform gut weiterführen“, betont Doris Kellermann, eine der Akademieleitungen, die für die Organisation der Schulung verantwortlich ist.

AdUnit urban-intext2

Das erforderte zwar von allen Beteiligten viel Flexibilität, aber „ohne diese Fähigkeit, sich ständig auf Neues einzulassen, kommt man in der Hospizarbeit ohnehin nicht weit“, bemerkt Swantje Goebel aus dem Akademieteam. „Unsere hospizliche Haltung, die wir auch im Kurs vertiefen, setzt diese Demut voraus, sich darüber im Klaren zu sein, dass wir weit weniger Kontrolle über unser Leben haben, als wir meinen. Das Beste aus dem machen, was jetzt noch möglich ist, so lautet die hospizliche Devise.“

Obgleich die meisten Teilnehmenden während des Kurses enormen Belastungen am Arbeitsplatz ausgesetzt waren, schafften sie es, dabei zu bleiben, den Unterrichtsstoff zu bearbeiten und bis zum Abschluss des Kurses durchzuhalten. Die Unterrichtsinhalte erstreckten sich weit über die medizinischen Belange der Symptomkontrolle hinaus und beinhalteten Fragen der Ganzheitlichkeit, Kommunikation, Spiritualität und Haltung.

AdUnit urban-intext3

Zusätzlich erstellte jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer kreative und sehr individuelle Abschlusspräsentationen für den letzten Kurstag. Der Kursabschluss wurde so zu einem bunten und abwechslungsreichen Strauß von Themen und Methoden.

AdUnit urban-intext4

Im Juni beginnt der nächste Palliative-Care-Kurs bei der HospizAkademie Bergstraße. Erstmals wird dieser Kurs modular angeboten: Die erste Kurswoche findet als multiprofessionelles Basismodul statt und kann als Schnupperkurs auch einzeln gebucht werden.

Wer die vollumfängliche Zusatzqualifikation Palliative Care erwerben will, besucht zusätzlich das anschließende Aufbaumodul, das examinierten Pflegekräften vorbehalten ist.

Im Juni wird es hoffentlich möglich sein, den Kurs vor Ort in den neuen Räumen des Hospiz-Vereins am Wambolter Hof stattfinden zu lassen, so die Verantwortlichen.

Weitere Informationen: Geschäftsstelle Hospiz-Verein, Am Wambolterhof 4-6, Bensheim, Telefon 06251/989450, post@hospiz-bergstrasse.de oder www.hospiz-bergstrasse. red