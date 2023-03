Die 20:26-Vorrunden-Niederlage gegen die Sport-Union Neckarsulm hat man bei den Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach abgehakt. „Das war unsere schlechteste Leistung in dieser Saison, wir schauen nicht zurück“, sagt Heike Ahlgrimm. Im Rückspiel am Samstag (18 Uhr) in der Weststadthalle will die Flames-Trainerin mit ihrer Truppe die derzeitige Erfolgsserie ausbauen: Drei Siege in

...