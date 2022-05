Flagge zeigen für sexuelle Vielfalt

Bensheim. Der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Trans- und Interphobie (IDAHOBIT) am 17. Mai macht mit verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen auf der ganzen Welt darauf aufmerksam, dass lesbische, bisexuelle und schwule Menschen noch immer Ausgrenzung und Diskriminierung erleben – genauso wie intersexuelle und transgender Personen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch die Stadt Bensheim zeigt an diesem Tag Flagge für sexuelle Vielfalt und hisst am 17. Mai um 11 Uhr zusammen mit AdiNet Südhessen erstmals die Regenbogenfahne vor dem Rathaus. Als Symbol für die LSBTIQ-Bewegung verbinden viele Menschen mit der Fahne die Hoffnung auf eine bunte, vielfältige Welt ohne Hass und Diskriminierung gegen Minderheiten in Bezug auf Geschlecht und sexuelle Orientierung.

Party im Museum

Um 19 Uhr sind an diesem Tag das Frankfurter Partyformat „Crémant. Cava. Booty Bounce.“ im Museum Bensheim zu Gast, um unter dem Titel „Antidiskriminierend veranstalten, tanzen & feiern“ über ihre Erfahrungen zu sprechen: Seit Sommer 2021 organisieren die Veranstalter aktiv Events, um sogenannte „Safer Spaces“ im Frankfurter Nachtleben zu etablieren. Hierbei geht es um die Frage, wie sichere Räume bei (Kultur)Veranstaltungen geschaffen werden können, um eine Repräsentation von Vielfalt und ein friedliches Feiern für alle möglich zu machen. Der Eintritt ist frei.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bereits am 15. Mai findet um 15 Uhr eine Führung durch die aktuelle Ausstellung „Andrej Dúbravsk – The last Party for Diversity“ im Museum statt. Die ausdrucksstarken Gemälde Dúbravsks setzen sich mit dem Thema Diversität in unserer Gesellschaft und ihre ständige Bedrohung auseinander – sei es Biodiversität, kulturelle oder Genderdiversität. Dabei arbeitet sich der ostslowakische Künstler unter anderem an der gesellschaftspolitischen Diskussion um die Genderrollen ab und hinterfragt das vermeintliche Idealbild von Sexualität, Geschlecht und Macht.

Seit 2005 wird jedes Jahr am 17. Mai auf der ganzen Welt der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie begangen. Er erinnert an den 17. Mai 1990.

An diesem Tag strich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Homosexualität von der Liste der Krankheiten.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Mit Aktionen und Veranstaltungen macht der Tag weltweit auf die Gewalt und Diskriminierung gegenüber von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgeschlechtlichen und intergeschlechtlichen (LGBTI) Menschen aufmerksam.

Die Veranstaltungen in Bensheim sind eine Kooperation des Frauenbüros der Stadt mit dem AdiNet Südhessen mit Unterstützung des Museums, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. ps