Firmencontainer aufgebrochen

Bensheim. Zwei auf einem Grundstück am Berliner Ring abgestellte Büro- und Lagercontainer gerieten in der Nacht zum Donnerstag in das Visier Krimineller.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in die beiden Container und ließen dort anschließend unter anderem eine Ladebox, Dokumente und mehrere hundert Euro Bargeld mitgehen.

Wer Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden. pol