Firma in-Tec spendet 1200 Euro ans Hospiz

Bensheim. Es hat Tradition, dass die in-Tec Bensheim GmbH in der Weihnachtszeit einer sozialen oder wohltätigen Einrichtung oder Gruppierung in der Region eine größere Spende zukommen lässt. In diesem Jahr fiel die Entscheidung für das Hospiz in Bensheim.

Silke Krug (rechts) von der Unternehmensleitung überreichte jetzt symbolisch einen Spendenumschlag an Hospizleiterin Sandra Scheffler. Mit 1200 Euro wird seitens des Unternehmens die Arbeit unterstützt. Sandra Scheffler zeigte sich erfreut über die Zuwendung. Aktuell bedarf es in dem zehn Jahre alten Hospiz einiger Erneuerungen, wie sie darlegte. Unter anderem muss eine neue Küche angeschafft werden. Zur Information über in-Tec erklärt Silke Krug anlässlich der Spendenübergabe: „Mit rund 100 Mitarbeitern schafft das Unternehmen mit Sitz an der Bergstraße flexible Lösungen für die Dental-Industrie und finalisiert die Verkabelung von Off-Highway-Hybrid- und Elektrofahrzeugen.“

Der Lieferant und Hersteller hat sich auf die Baugruppenmontage, Kabelkonfektionierung und Produktion von einbaufertigen Bauteilen spezialisiert. thz/Bild: Zelinger