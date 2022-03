Firma Herbert spendet 5000 Euro

Bensheim. Die Helmut Herbert GmbH & Co spendet 5000 Euro an die Hilfsaktion „Nothilfe Ukraine“ von Unicef Deutschland. Der Bensheimer Handwerksbetrieb und Systemanbieter für Gebäudetechnik hatte am Donnerstag über seinen Instagram- und Facebook-Kanal zu einer Spendenaktion aufgerufen: Pro geteiltem Beitrag fügte das Unternehmen seiner Spende in Höhe von 500 Euro zusätzlich zehn Euro hinzu. Innerhalb eines Tages wurde der Aufruf 437 Mal geteilt.

Menschen motivieren

„Wir sind überwältigt von so viel Unterstützung“, so Geschäftsführer Sven Herbert. „Wir halten Wort, runden den Gesamtbetrag noch einmal auf und bringen eine Spende in Höhe von 5000 Euro auf den Weg.“ Das Geld fließt bei Unicef in Hilfsprojekte für Kinder und Familien in den von Krieg und Flucht betroffenen Regionen. Mit der Aktion habe man auch auf diese und weitere Nothilfen aufmerksam machen und noch mehr Menschen zu einer Spende motivieren wollen, teilte das Unternehmen mit. red

