Firma Herbert feiert 95-jähriges Bestehen

Bensheim. Das Bergsträßer Unternehmen Helmut Herbert GmbH & Co. feiert dieses Jahr sein 95-jähriges Firmenjubiläum.

Die IHK Darmstadt, vertreten durch den Präsidenten Matthias Martiné und Hauptgeschäftsführer Robert Lippmann, würdigte die unternehmerische Leistung des Bergsträßer Spezialisten für Gebäudetechnik im Oktober mit der Übergabe einer Jubiläumsurkunde. Sieben Mitglieder und drei Generationen der Familie Herbert waren bei dem Termin anwesend.

1927 in Einhausen gegründet

Das traditionsreiche Familienunternehmen wurde 1927 von Peter Herbert in Einhausen als Handwerksbetrieb für Heizung, Sanitär und Elektro gegründet. Unter der Leitung seiner Söhne Helmut, Bernd und Josef entwickelte sich der renommierte Betrieb zu einem modernen, mittelständischen Systemanbieter für Haus- und Gebäudetechnik. Sven Herbert vertritt heute als Geschäftsführer die dritte Familiengeneration und treibt die strategische Entwicklung zum Multi-Spezialisten weiter voran. So will Herbert etwa mit der neu gegründeten Unternehmenstochter Dimexcon GmbH seine Expertise im Bereich digitale Planung und Vorfertigung ausbauen.

„Innovation und Weiterentwicklung sind für uns als mittelständisches Familienunternehmen essenziell“, so Sven Herbert. „Dass dies nur gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht, liegt auf der Hand. Die Menschen bei Herbert machen den Erfolg unserer Firmengeschichte aus.“

Rund 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt Herbert zurzeit an fünf Standorten: Bensheim, Mannheim, Frankfurt/Eschborn, Nauheim und Mainz. „Wir sind sehr stolz auf das, was wir gemeinsam in den letzten Jahren erreicht haben, und freuen uns schon auf die 100 in fünf Jahren!“ red