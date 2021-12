Firma Fiege spendet für Wohnungslose

Bensheim. Hilfe in schwierigen Zeiten: Das Logistikunternehmen Fiege unterstützt ein soziales Projekt in der Region. Kürzlich besuchten Sandra Trautmann, Geschäftsführerin der Fiege Logistik Biblis GmbH, und Angelo Iacono, Kaufmännischer Leiter bei Fiege in Biblis, das Diakonische Werk Bergstraße – Zentrum für Wohnungslosenhilfe in Bensheim und übergaben einen Spendenscheck in Höhe von 2500 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Das Geld können wir wirklich sehr gut gebrauchen, vielen Dank an das Familienunternehmen Fiege“, freute sich Björn Metzgen vom Diakonischen Werk. „Wir werden damit den Umbau unseres Wohnheims weiter vorantreiben.“ Im Anschluss an die Spendenübergabe führte er die Besucher herum und gab den Unterstützern einen Einblick in die täglichen Abläufe und den Arbeitsalltag in der Einrichtung. Die Gäste zeigten sich beeindruckt. „Es ist toll zu sehen, was hier alles möglich gemacht wird. Wir freuen uns, wenn wir ein wenig helfen können – gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit“, sagte Trautmann.“ red