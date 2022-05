Finanzvortrag in der Christuskirche

Auerbach. An diesem Montag (16.) bietet die Christuskirche in Auerbach einen Vortrag zum Thema Finanzen an. Rund um das Thema „Finanzen einfach erklärt“ werden nach Angaben der Gemeinde auf neutraler und unabhängiger Basis die Grundlagen zu den wichtigsten Bereichen erklärt.

Eingeladen sind alle Altersklassen – ob Berufseinsteiger, Studenten oder einfach Finanz-Interessierte. Die Veranstaltung startet um 20 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinde abschließend. red

Info: Weitere Infos zu dieser und anderen Veranstaltungen der Christuskirche auch unter www.christuskirche.com.

