Finanzielle Hilfen für Eltern

Bensheim. Die Beratungsstelle „Pro Familia“ Bensheim bietet für Schwangere Hilfestellung in vielerlei Hinsicht. So auch bei der Beantragung für finanzielle Unterstützung der Bundesstiftung „Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens“, die Gelder für eine Babyerstausstattung vergibt.

Kinder kosten Geld und das von Anfang an. Es gibt eine Reihe von Zuschüssen, und Pro Familia bietet sozialrechtliche Beratung, damit werdende Mütter oder Väter sich im Dschungel dieser staatlichen Leistungen besser zurechtfinden. Mögliche Hilfen werden vorgestellt und erklärt. Die Beratung ist kostenfrei und die Nachfrage nach solchen Terminen steigt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Eltern müssten immer mehr rechnen und kaufen Babyartikel und Dinge des täglichen Bedarfs aus zweiter Hand, weiß Beraterin Sabine Vormweg aus vielen Beratungsgesprächen. „Und dies tun sie nicht immer nur aus Überzeugung, sondern auch aus einer Not heraus“. „Das Familieneinkommen“, so die Kollegin Veronika Rosenthal weiter, „entwickelt sich zunehmend so, dass es nicht reicht, um eine Familie zu ernähren und ist durch Verlust des Arbeitsplatzes oder Kurzarbeit aufgrund der Corona-Pandemie verstärkt.“ Ergänzend müssten oft staatliche Hilfen wie Wohngeld, Kinderzuschlag oder Arbeitslosengeld II bezogen werden.

Kinderbetreuung oft ein Problem

„Kann ich mir Nachwuchs leisten, mit wie viel Geld kann ich rechnen und wie plane ich meine Elternzeit?“, lauten daher die häufigen Fragen, wenn eine Schwangerschaft geplant oder ein getreten ist. Die Beratung zum Elterngeld und Elterngeld Plus ist laut Pro Familia sehr nachgefragt. Ein großes Problem stelle zudem die Kinderbetreuung dar: Nach wie vor gebe es viel zu wenige Krippen- und Kita-Plätze und Familien müssten individuell schauen, wie sie Beruf und Familie unter einen Hut bekommen. Nicht nur für Alleinerziehende sei es kompliziert, begehrte Betreuungsplätze in Einrichtungen zu erlangen.

Die „Bundesstiftung Mutter und Kind – Schutz für das ungeborene Leben“ gewährt schwangeren Frauen in einer Notlage einen Zuschuss für die Babyerstausstattung. Das Einkommen darf dafür nicht zu hoch sein. Hierbei spiele es keine Rolle, ob die Schwangere Schülerin, Auszubildende, Studentin, Geringverdienerin, Hausfrau oder arbeitsuchend ist. Auch Frauen, die Leistungen nach AsylLG durch das Sozialamt erhalten, können die Mittel der Bundesstiftung erhalten.

Geld kann es geben für die Erstlingsausstattung, Schwangerschaftsbekleidung und gegebenenfalls die Renovierung und Einrichtung des Kinderzimmers. Das Gute an dieser Stiftung sei, dass das Geld zusätzlich fließt. „Es darf nicht auf die staatlichen Sozialleistungen angerechnet werden“, stellt Schwangerenberaterin Karolin Kebte heraus.

Schwangere Frauen im Arbeitslosengeld II-Bezug oder im AsylLG-Bezug können einmalige Leistungen für das Baby bei den Jobcentern bzw. beim Sozialamt beantragen. Die Bundesstiftung besteht darauf, dass diese rechtlichen Ansprüche ausgeschöpft und ihre Gelder nachrangig ausgezahlt werden. Zusätzlich können ALG II- und AsylLG-Bezieherinnen die Mutter- und Kind-Stiftungsgelder danach beantragen.

Schwangere, die einen Antrag auf diese Unterstützung stellen möchten oder sich fachlichen Rat einholen wollen, können sich an Pro Familia Bensheim wenden, Telefon 06251/8267530. red

