Finanzielle Hilfe für werdende Eltern

Bensheim. Die Beratungsstelle Pro Familia Bensheim ist eine wichtige Anlaufstelle für Schwangere und werdende Eltern. So wurden allein im Jahr 2021 rund 450 Schwangerschaftsberatungen vor Ort in der Beratungsstelle, per Telefon oder per Video durchgeführt. Die digitalen Formate sind dabei sehr gut angenommen worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wird Nachwuchs erwartet, stellt dies viele Menschen vor neue organisatorische und finanzielle Herausforderungen. So sehen sich werdende Eltern oftmals mit einem undurchsichtigen Wust an Bürokratie konfrontiert. Es entstehen Fragen zur finanziellen Bewerkstelligung des neuen Familienalltags, Kinderbetreuung, Elternzeit oder den Wiedereinstieg in den Beruf.

„Das Familieneinkommen“, so Sabine Vormweg, „entwickelt sich zunehmend so, dass es nicht reiche, um eine Familie zu ernähren. Ergänzend müssten oftmals staatliche Hilfen wie Wohngeld, Kinderzuschlag oder Arbeitslosengeld II bezogen werden. Vor allem durch die Coronapandemie ist es für viele finanziell enger und unsicherer geworden.“ Mit wie viel Elterngeld und mit welchen Unterstützungen kann ich rechnen?, lautet daher eine häufig gestellte Frage, wenn Nachwuchs unterwegs ist.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Um einen Überblick über finanzielle Leistungen, Anträge und Organisatorisches zu erhalten, bietet Pro Familia kostenfreie Beratungen an. So können werdende Eltern mehr Planungssicherheit in Bezug auf Elterngeld, Elternzeit und weitere Themen erhalten. Neben den bürokratischen Faktoren spielen auch emotionale Aspekte eine wichtige Rolle und sollten nicht außer Acht gelassen werden.

So kann die bevorstehende neue Lebenssituation verschiedene Emotionen hervorrufen. Vorfreude auf das was kommt, aber auch Ängste und Nöte können zum Vorschein kommen. Hierbei kann Begleitung während der Schwangerschaft durch die Beraterinnen hilfreich sein.

Zuschuss für Erstausstattung

Zudem gibt es die Möglichkeit, während der Schwangerschaft eine finanzielle Hilfe zu beantragen. Die „Bundesstiftung Mutter und Kind – Schutz für das ungeborene Leben“ gewährt schwangeren Frauen in einer Notlage einen Zuschuss für die Babyerstausstattung. Das Einkommen darf dafür nicht zu hoch sein. Hierbei spielt es keine Rolle, ob die Schwangere Schülerin, Auszubildende, Studentin, Geringverdienerin, Hausfrau oder arbeitsuchend ist.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Auch Frauen, die Leistungen nach AsylLG durch das Sozialamt erhalten, können die Mittel der Bundesstiftung erhalten. Geld kann es geben für die Erstlingsausstattung, Schwangerschaftsbekleidung und gegebenenfalls die Einrichtung des Kinderzimmers. Das Gute an dieser Stiftung ist, dass das Geld zusätzlich fließt. „Es darf nicht auf die staatlichen Sozialleistungen angerechnet werden“, stellt Schwangerenberaterin Karolin Kebte heraus.

Schwangere Frauen im Arbeitslosengeld II-Bezug oder im AsylLG-Bezug können einmalige Leistungen für das Baby bei den Jobcentern oder beim Sozialamt beantragen. Die Bundesstiftung besteht darauf, dass diese rechtlichen Ansprüche ausgeschöpft und ihre Gelder nachrangig ausgezahlt werden.

Zusätzlich können ALG II- und AsylLG-Bezieherinnen dann die Bundesstiftungsgelder beantragen. Die Beobachtungen von Pro Familia zeigen, dass zunehmend mehr Menschen auf finanzielle Hilfen vor oder nach der Geburt eines Kindes angewiesen sind. red