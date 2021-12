Finanzamt stockt personell auf

Bensheim. „Bensheim ist eine der Gewinnerinnen der Strukturreform der Hessischen Steuerverwaltung, mit der wir uns noch effektiver aufstellen und, wo immer dies sinnvoll möglich ist, Arbeitsplätze aus den Ballungsräumen in ländlicher gelegene Finanzämter verlagern. Unterm Strich aller Reformschritte können wir im Finanzamt Bensheim nicht nur, wie bislang bekannt, zusätzliche rund 40, sondern über 60 heimatnahe Arbeitsplätze anbieten“, sagte Hessens Finanzminister Michael Boddenberg in Wiesbaden. Er stellte die vierte und vorerst abschließende Runde der Strukturreform der Hessischen Steuerverwaltung vor.

Bereits bekannt war, dass Bensheim die Bearbeitung der Körperschaftsteuerfälle übernommen hat, für die vorher das Finanzamt Darmstadt zuständig war. Neu ist nun, dass das Finanzamt Bensheim auch neue Aufgaben in der Bearbeitung der Lohnsteuer bekommt.

„Nur noch neun Finanzämter werden sich künftig um die Bearbeitung der Lohnsteuer kümmern. Bislang tut dies jedes Finanzamt. Auch hier sorgen wir für eine beachtliche Verlagerung von Arbeitsplätzen aufs Land: etwa 170 Arbeitsplätze kommen in ländlicheren Ämtern an – unter anderem auch in Bensheim“, erläuterte Boddenberg. „Wir vereinfachen damit auch die Arbeiten vieler großer Unternehmen, denn sie können die Bearbeitung der Lohnsteuer an einer Stelle einfordern. Das ist ein Abbau unnötiger Bürokratie.“

Standorte der Lohnsteuer-Bearbeitung werden folgende Finanzämter sein: Bensheim, Frankfurt, Fulda, Gießen, Hanau, Hofheim, Kassel, Langen und Marburg-Biedenkopf. Die Umsetzung dieser Verlagerung erfolgt schrittweise bis 2023. Sie wurde zum 1. Dezember bereits in Fulda, Frankfurt und Marburg-Biedenkopf begonnen.

Zwei Stockwerke höher

„Im Finanzamt Bensheim hat sich viel getan: Neue Aufgaben und mehr Arbeitsplätze haben dazu geführt, dass das Gebäude um zwei Stockwerke erhöht wurde. Zudem konnte die Verwaltungsstelle des Finanzamts in Fürth saniert und um ein Hessen-Büro ergänzt werden. Die Steuerverwaltung kann im Kreis Bergstraße ganz sicher als attraktiver Arbeitgeber gelten“, bemerkte Finanzminister Michael Boddenberg abschließend. red