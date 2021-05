Filmprojekte zum „Leben im Lockdown“

Bensheim. Aus der Not eine Tugend machen – diesem Vorsatz gemäß überlegten sich die angehenden Kaufleute im Büromanagement der Karl-Kübel-Schule (KKS) in Bensheim, wie sie die Inhalte des Lernfeldes „Projekte planen und durchführen“ in Zeiten der Corona-Pandemie im Rahmen ihrer Ausbildung umsetzen sollten. Wie so oft im Leben, lag auch hier der Schlüssel zur Realisierung zum Greifen nah.

Was lag näher, als die Corona-Zeit in allen möglichen Facetten des Lebens an der Bergstraße im Film festzuhalten und so eindringlich Not und Pein der Menschen in diesem Ausnahmezustand zu dokumentieren. Schwerpunkte setzten die Schüler aus dem Blickwinkel des Einzelhandels, der regionalen Gastronomie, der Kulturbetriebe, der Bensheimer Tafel, dem Viernheimer Tierheim und in einem Pflegeheim im Odenwald sowie im Bergsträßer Impfzentrum.

Wie notwendig es ist, die Arbeit an komplexen Projekten in heterogenen Teams einzuüben, zeigt die derzeitige Corona-Situation immer wieder. Auch sind die Zeiten längst vorbei, in denen Arbeitnehmer die immer gleichen Arbeitsvorgänge in derselben Reihenfolge abarbeiten und dabei kaum noch groß nachdenken und individuell entscheiden müssen. Heute werden solche Arbeiten immer öfter von Robotern und Algorithmen übernommen.

Vorausschauendes Denken und Planen wird in der Berufs- und Arbeitswelt erwartet, was einen hohen Grad an Flexibilität und Kreativität erfordert. Diese Fähigkeiten müssen eingeübt werden, um junge Menschen auf diesen Profilwechsel in der beruflichen Praxis ausreichend vorzubereiten, heißt es in der Pressemitteilung der Kübel-Schule.

„Großprojekte wie der Berliner Flughafen, die Hamburger Elbphilharmonie oder Stuttgart 21 zeigen anschaulich, wie schwer es den Menschen fällt, solch komplexe Herausforderungen zu planen und umzusetzen. Die für die Bewältigung derartiger Problemstellungen notwendigen Fähigkeiten werden mit dem Auswendiglernen alter Lehrweisheiten sicher nicht erworben. In Zeiten, in denen notwendiges Wissen im Internet allen zur Verfügung steht, muss der Schwerpunkt der Ausbildung zunehmend darin bestehen, dieses Wissen zielführend einzusetzen, um anstehende Probleme möglichst optimal lösen zu können“, heißt es weiter.

Hierbei sei es Aufgabe des Bildungswesens, die in jedem Menschen angelegten Potenziale zu erkennen, zu fördern und auszubauen, statt jungen Menschen immer wieder vor Augen zu führen, was sie alles nicht wissen oder nicht können. Vor diesem Hintergrund haben sich in zwei Berufsschulklassen der Kübel-Schule insgesamt neun Projektteams gebildet, die zu dem Thema „Leben im Lockdown“ Dokumentarfilme gedreht haben.

Diese Filme sind in Kürze sowohl auf der Homepage der Karl-Kübel-Schule und auf Youtube sehen. Leider darf der Dokumentarfilm, der sich umfassend mit dem Bergsträßer Impfzentrum befasst hat, aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht öffentlich gezeigt werden. Aber auch diesem dreiköpfigen Schülerteam soll die Anerkennung und das Lob der Öffentlichkeit ausgesprochen werden.

Rückblick 2020: https://www.youtube.com/watch?v=PYaAKMBoqNE

Bensheimer Tafel: https://www.youtube.com/watch?v=9jidjaqS9H8

„Residenz Leben am Wald“: https://www.youtube.com/watch?v=KyT4

TZNtWBA

Corona im Alltag: https://www.youtube.com/watch?v=mgu

DzVsCEHw

Theater in Zeiten von Corona: https://www.youtube.com/watch?

v=TPPKU0EbT_I

Rassismus: https://www.youtube.com/watch?v=in4_t_PAzK8

„Tiere in Not“: https://www.youtube.com/watch?v=MYLK2Zz7C5I (Teil 1); https://www.youtube.com/watch?v=RxyNln-G63g (Teil 2) red