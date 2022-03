Filmabend zur Gleichberechtigung

Bensheim. Am „Equal Pay Day“ wurde im Luxor-Kino Bensheim zu einem Filmabend eingeladen, organisiert von den Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten. Nach einem Grußwort von Landrat Engelhardt und Bürgermeisterin Christine Klein, einer Vorstellungsrunde der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten sowie dem DGB wurde im gut besuchten Kinosaal der Film „Das Schmuckstück“ gezeigt.

„Ein besonderer Dank geht an Kino-Geschäftsführer Udo Neudecker, der aufgrund der großen Resonanz die Räume umplanen musste, und an Christa Englert und ihrem Team, die alles wieder so wunderbar vorbereitet hatten“, so das Organisationsteam. red/Bild: Veranstalter

