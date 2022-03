Figurentheater im Franziskushaus

Bensheim. Frank Bergmanns Figurentheater für Kinder macht am Donnerstag (31.) Station in Bensheim. Die Vorstellung findet um 16 Uhr in der Sporthalle im Franziskushaus (Klostergasse) statt. Zum Inhalt des Stücks: Wo ist Seppel? Diese Frage stellt sich der Kasperle, als er nach Hause kommt und keiner da ist. Der Kasperle macht sich ein bisschen Sorgen um seinen Freund und benötigt nun dringend Hilfe von Flocki, dem Hund, und den Kindern aus dem Publikum.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einlass ist 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften statt. Info und Reservierungen unter Telefon 0174/5999580. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2