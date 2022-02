Bensheim. In einem Kurs der Kreisvolkshochschule (Kvhs) Bergstraße geht es um den Umgang mit Ton. Die Teilnehmer lernen verschiedene Techniken kennen, mit denen sich Ton formen lässt.

Modelliert werden Figuren, Torsi und Köpfe. Vorkenntnisse rund ums Tonen sind hilfreich, aber nicht erforderlich. Der Kurs läuft sechsmal mittwochs, ab dem 2. März, von 18 bis 20.15 Uhr in Bensheim, in der Kirchbergschule in Bensheim, Darmstädter Straße 45. red

