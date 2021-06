Fielmann hat sich vergrößert

Bensheim. Die Optikerkette Fielmann hat in der Hauptstraße seine komplett umgestaltete Filiale wiedereröffnet. Niederlassungsleiter Thomas Schumacher strahlt, als er am Donnerstagmorgen die letzte von mehr als 2000 Brillenfassungen frisch poliert auf ihren neuen Platz an der Wand legt.

AdUnit urban-intext1

Gemeinsam mit seinen 18 Mitarbeitern hat er am Vorabend unzählige Kisten mit Brillen aus der Übergangsfiliale getragen. Nur wenige Meter weiter hat Deutschlands Marktführer der Augenoptik seine Fläche komplett umgebaut und neu gestaltet. Und nun soll die Filiale in wenigen Minuten eröffnet werden. Augenoptikermeister Schumacher blickt in die Fußgängerzone, in der bereits die ersten Kunden vor der noch geschlossenen Eingangstür warten. „Das wird ein toller Tag“, ist er überzeugt.

Gefragt nach den Gründen für den Umbau, wirkt der Niederlassungsleiter beinahe erleichtert. „Wir sind dem Ansturm an Kunden in den alten Räumen kaum noch gerecht geworden. Wir hatten nicht mehr genug Platz für Sehtests. Das ging nur mit einem Umbau und einer Modernisierung.“ 550 000 Euro hat Fielmann in Bau und Ausstattung der neuen Niederlassung investiert. Wartezeiten für die Kunden sollen jetzt kein Thema mehr sein.

„Was die Ausstattung angeht, haben wir in Bensheim nun ein top ausgestattetes und sehr modernes Optikerfachgeschäft“, freut sich Reinhold Schmitz, Regionalleiter von Fielmann. „Wir haben nun vier Räume für Sehtests und natürlich eine gut ausgestattete Werkstatt.“ Die Neugestaltung des Geschäfts in der Hauptstraße betrachtet er als Bekenntnis zur Innenstadt.

AdUnit urban-intext2

„Wo wir sind, sorgen wir für Frequenz, beleben die Fußgängerzone. Davon profitieren auch andere. Wir möchten dazu beitragen, dass die Fußgängerzone attraktiv bleibt“, so Schmitz. red