Bensheim. Am Freitag gegen 14.10 Uhr fuhr den Fahrer eines grauen Fiat Panda mit Hamburger Kennzeichen in Bensheim auf dem Berliner Ring in südlicher Richtung. In Höhe der Tennisanlage prallte der Wagen aus unbekannter Ursache gegen einen Baum.

AdUnit urban-intext1

Fahrer und Beifahrer flüchteten in unbekannte Richtung. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall gesehen haben und Hinweise zum Fahrer oder Beifahrer geben können. Diese nimmt die Polizei unter der Telefon 06251/84680 entgegen. pol