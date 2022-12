Zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr kam es am Dienstag am Berliner Ring. Bei der Firma Reckeweg war beim Auspacken als Gefahrgut deklarierte Ware verrutscht. Da ein Mitarbeiter einen undefinierbaren Geruch wahrgenommen hatte, wurde die Feuerwehr alarmiert. Zwei Mitarbeiter, die bei der Anlieferung dabei gewesen waren, wurden sicherheitshalber zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

