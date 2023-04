Feuerwehrauto für die Ukraine

Bensheim. Um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen, hat das Unternehmen Dentsply Sirona ein ausgemustertes Tanklöschfahrzeug gespendet, das künftig in der westukrainischen Provinz Khmelnytskyi im Einsatz sein wird.

Anfang März war eine Delegation aus Khmelnytskyi zu Gast in Bensheim, um das Fahrzeug in Empfang zu nehmen. Die drei Soldaten wurden eigens für die Abholung des Fahrzeugs vom militärischen Dienst freigestellt. Geschäftsführer Jan Siefert übergab das Feuerwehrauto gemeinsam mit Geschäftsführer Rainer Raschke und Thorsten Schröder, Leiter der Werkfeuerwehr. „Wir freuen uns, dass unsere Spende zum Schutz der Bevölkerung in der Region beiträgt“, so Jan Siefert.

Insgesamt 32 Jahre war das Tanklöschfahrzeug für Dentsply Sirona im Dienst. Thorsten Schröder betonte: „Das Fahrzeug ist äußerst zuverlässig und wird hoffentlich noch viele Jahre im Einsatz sein und die örtlichen Feuerwehrkräfte unterstützen.“ Als Zeichen der Wertschätzung hatte die ukrainische Delegation ein handgefertigtes Feuerwehrauto im Gepäck, das im Rahmen eines Schulprojekts hergestellt und an Thorsten Schröder übergeben wurde.

Nach der offiziellen Schlüsselübergabe wurde die Besatzung des Feuerwehrautos eingewiesen. Im Anschluss an ein gemeinsames Mittagessen ging es für die drei Gäste dann auf die knapp 17-stündige Fahrt zurück in die Ukraine. red