Feuerwehr zum Anfassen in Zell

Zell. Wie sieht es eigentlich hinter den Kulissen der Feuerwehr aus? Wer sind die Menschen, die ihren Mitbürgern 365 Tage im Jahre ehrenamtlich zur Seite stehen, wenn es mal brenzlig wird? Und wie kann man selbst etwas zum effektiven Brandschutz beitragen?

Die Feuerwehr Bensheim-Zell gibt in diesem Jahr Interessierten unter dem Motto „Feuerwehr zum Anfassen und Mitmachen“ alle Antworten auf diese Fragen. Außerdem gibt es spannende Infos zur Arbeit der Feuerwehr, Fahrzeugen, Ausrüstung und vieles mehr.

Hierzu sind alle Bürger am Sonntag, 3. Juli, ab 10 Uhr zum Tag der offenen Tür in die Feuerwehrunterkunft am Manlayplatz in Zell eingeladen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. red

Info: Weitere Infos im Internet: ffw.bensheim-zell.de