Feuerwehr Zell ruft zum Osterputz auf

Zell. Auch in diesem Jahr möchten die Jugendfeuerwehr und die Löschgeister Zell wieder alle Kameraden der Wehr sowie alle Bürger dazu einladen, ihre Umwelt etwas genauer unter die Lupe zu nehmen.

Dabei sollen Wege und Wegränder der Zeller Gemarkung sowie der Bachlauf von Abfall und Unrat gereinigt werden. Ziel dieser Reinigungsaktion ist es, dass Spaziergänger und Urlauber den Stadtteil gepflegt und sauber vorfinden und einer zunehmenden Umweltverschmutzung entgegenzuwirken. Beginn ist am Samstag, 9. April, um 9.30 Uhr an der Feuerwehrunterkunft. Alle Helfer werden in Gruppen eingeteilt, die dann zwei Stunden entlang vorgegebener Routen Unrat sammeln. red

