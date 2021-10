Feuerwehr und Haushalt

Bensheim. Die Feuerwehr hat ihren neuen Bedarfs- und Entwicklungsplan vorgelegt: Für die kommenden Jahre finden sich darin maßgebliche Rahmenbedingungen für den Brandschutz der Stadt Bensheim. „Wir unterstützen die Feuerwehr bei ihrem Wunsch nach einer festen Stelle für Brandausbildung und Jugendarbeit“, erklärt Kira Knapp, stellvertretende Fraktionsvorsitzende.“

Plus von 6,9 Millionen Euro

Neben dem Bedarfs- und Entwicklungsplan, den die Koalition im Haupt- und Finanzausschuss verschoben hat, der aber nach wie vor auf der Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung steht, diskutieren die Grünen in ihrer Fraktionssitzung über den Haushaltsabschluss 2020, der einen positiven Abschluss in Höhe von 6,9 Millionen Euro ausweist: „Für uns ist dies Beleg der guten Arbeit unseres Kämmerers Adil Oyan“, betont Fraktionschefin Doris Sterzelmaier in der Pressemitteilung.

Haushaltseinsparungen seien in Zukunft dennoch erforderlich, denn das Gros der Belastungen durch die Corona-Krise trifft die Stadt erst im laufenden Haushaltsjahr und den zukünftigen Plänen, die ohne Zuschüsse und Sonderzahlungen auskommen müssen. Dem Vorschlag der Bürger für Bensheim, nach einer Prüfung des Immobilienkatasters städtische Immobilien, darunter die Alte Gerberei und den Stadtkeller zu veräußern, halten die Grünen für falsch: „Das ist ein Signal gegen die Kulturbranche, dem wir so nicht folgen werden, zumal die Einsparungen marginal sind und eine Vermögensreduzierung in der Bilanz nicht von Vorteil ist“, meint Fraktionsvorsitzender Moritz Müller. Auch die Chancen, die der Neumarkt-Center durch den Eigentümerwechsel bringt, werden besprochen.

Die Grünen tagen am Dienstag (5.) nicht-öffentlich zur Beratung der Vorlagen. Fragen und Anregungen können an die Fraktion unter m.mueller@gruene-bensheim.de gerichtet werden. red

