Feuerwehr übt am Walderdorffer Hof

Bensheim. Die Feuerwehr Bensheim-Mitte hält am heutigen Donnerstag, 18. November, ab 18.30 Uhr in der Obergasse am Walderdorffer Hof eine Wehrübung ab. Dabei werden entsprechend mehrere Fahrzeuge die Obergasse anfahren. Es werden sich in der oberen Fußgängerzone ebenfalls Fahrzeuge aufhalten, teilt die Feuerwehr mit.

Drehleiter im Einsatz

Angenommen wird ein Brandeinsatz mit Menschenrettung mittels Drehleiter. Schwerpunkt ist die enge Bebauung, die damit zusammenhängende mögliche schnelle Brandausbreitung und die Enge der Straßen für die Aufstellung der Einsatzfahrzeuge, heißt es in der Mitteilung abschließend. red