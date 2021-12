Feuerwehr pumpt Wasser aus Keller

Bensheim. Die Bensheimer Feuerwehr war auch an Heiligabend gefordert. Um die Mittagszeit wurden die ehrenamtlichen Helfer alarmiert, weil es in der Mittleren Hasengasse in der Innenstadt vermutlich zu einem Wasserrohrbruch kam. Im Keller eines Hauses standen drei Räume fünf bis zehn Zentimeter tief unter Wasser.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit Wassersaugern wurde das Wasser beseitigt. Außerdem verständigten die Feuerwehrleute den Wasserversorger, damit dieser auf Ursachenforschung gehen konnte. Der Einsatz dauerte eine Stunde. Nachmittags waren die Rettungskräfte zudem bei einem Unfall auf der A 5 Höhe Zwingenberg gefordert. Sie sicherten die Unfallstelle und übernahmen die Aufräumarbeiten. dr