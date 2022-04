Feuerwehr-Nachwuchs traf sich zum Frühjahrsputz in Zell

Zell. Frühjahrsputz in Straßen, Gassen, Grünanlagen, Wiesen und entlang von Bachläufen – und das auch in Bensheim-Zell. Dort hatte sich dieser Tage der Nachwuchs der Freiwilligen Feuerwehr, die Jugendfeuerwehr und die jüngeren Löschgeister, auf den Weg zum Großreinemachen gemacht. Quer durch Zell wurde all das eingesammelt, was nicht auf Straßen, Bürgersteige und ins Grüne, sondern zur Müllentsorgung gehört. Abschließend formierten sich die fleißigen Kinder und Jugendlichen mit Begleitern zum Gruppenfoto, bevor es am Mittagstisch eine Stärkung nach getaner Arbeit gab.

Jugendfeuerwehrwart Tim Rettig (rechts) zeigte sich im Gespräch zufrieden mit der Resonanz auf den Aufruf zur gemeinsamen Saubermach-Tour. Ebenso positiv bewertete er das Ergebnis. Neben den üblichen Kleinigkeiten sowie einigen Corona-Schutzmasken, wurde manch größeres Fundstück ans Feuerwehrgerätehaus geschleppt, darunter eine Eisenbahnschiene und ein alter Koffer. Das Sammelgut wurde später von KMB-Mitarbeitern zur endgültigen Entsorgung abgeholt. Die Reinemachaktion im Frühling hat in Zell Tradition, einzig in den beiden zurückliegenden Jahren konnte sie pandemiebedingt nicht stattfinden. thz/Bild: Zelinger

