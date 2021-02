Bensheim. Mit 25 Mann und fünf Fahrzeugen, darunter die Drehleiter, rückte die Bensheimer Feuerwehr am Samstag gegen 10 Uhr aus. In der Fehlheimer Straße wurde ein Dachstuhlbrand gemeldet. Vor Ort qualmte es tatsächlich unter den Ziegeln des Gebäudes, glücklicherweise stand jedoch nicht das komplette Gebälk in Flammen.

Auslöser des Feuers war nach Angaben von Stadtbrandinspektor Jens-Peter Karn ein Unkrautbrenner. Die Bewohnerin des Hauses wollte damit auf dem Balkon Unkraut vernichten, allerdings, so Karn, fanden Funken ihren Weg über die Dachbelüftung unters Dach und verursachten so den Brand. Die Frau hatte bis zur Ankunft der Feuerwehr schon selbst tatkräftig eingegriffen. „Wir haben dann drei bis vier Quadratmeter Dachfläche abgedeckt und nachgelöscht“, erklärte der Stadtbrandinspektor. Verletzt wurde niemand.

Als „Serviceleistung“ habe man das Dach nach dem Einsatz und den Löscharbeiten wieder gedeckt, bemerkte Karn.

